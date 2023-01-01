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Fox Adventurer 是 Mini Duck Games 制作的一款平台游戏。帮助狐狸先生收集魔法森林中的所有珍贵宝石！狐狸先生总是朝一个方向走，直到撞到墙上，在这种情况下，他转身继续走。考虑到这一点，进入森林并开始收集！跳跃以躲避幽灵、尖刺和敌人，同时在白天和夜晚之间切换以解锁隐藏的路径。当你陷入困境时，你甚至可以克隆自己到达更高的空间！你准备好进行一次与众不同的神奇冒险了吗？跳跃 - V在白天和黑夜之间切换 - ZClone - C删除副本 - XFox Adventurer是由Mini Duck Games创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Street Ball Jam、Rabbit Samurai、doctor-acorn、Penalty Superstar 和 Doctor Teeth

网站： poki.com

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