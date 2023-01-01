Doctor Acorn 3
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Doctor Acorn 3 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Doctor Acorn 3是Mini Duck Games制作的一款解谜平台游戏。引导橡子安全地通过各个关卡，收集一些雪，帮助企鹅家族堆雪人。点击物体，扔雪球，并不断穿过障碍物，直到帮助所有企鹅并解锁所有成就！在危险的野猪吃橡子博士之前避开它们。您想堆雪人吗？点击或单击关卡上的对象即可与其交互。确保雪人零件掉落下来，以便企鹅可以打包并通过邮箱将其发送到南极。橡子博士3由Mini Duck Games制作。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Doctor Teeth 2、Doctor Teeth、Doctor Acorn 2、Fox Adventurer、Penalty Superstar、Rabbit Samurai 和 Street Ball Jam
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Doctor Acorn 3 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。