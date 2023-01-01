Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3是Mini Duck Games制作的一款解谜平台游戏。引导橡子安全地通过各个关卡，收集一些雪，帮助企鹅家族堆雪人。点击物体，扔雪球，并不断穿过障碍物，直到帮助所有企鹅并解锁所有成就！在危险的野猪吃橡子博士之前避开它们。您想堆雪人吗？点击或单击关卡上的对象即可与其交互。确保雪人零件掉落下来，以便企鹅可以打包并通过邮箱将其发送到南极。橡子博士3由Mini Duck Games制作。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Doctor Teeth 2、Doctor Teeth、Doctor Acorn 2、Fox Adventurer、Penalty Superstar、Rabbit Samurai 和 Street Ball Jam

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