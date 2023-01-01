Truck Loader 3 是一款益智游戏，您需要收集货物并将其装载到卡车上。您正在驾驶叉车来收集遍布整个关卡的所有盒子。收集所有盒子以完成关卡。有时需要按下按钮、拉杆等等，才能找到收集货物的正确方法。你能完成 Truck Loader 3 中的每个关卡吗？向左/右移动 - A/DJump - WP 拾取盒子 - 瞄准并点击/点击 Truck Loader 3 由立陶宛视频游戏开发商和发行商 7Spot Games 创建。他们在 Poki 上还有其他令人上瘾的游戏：Duo Vikings 3、Duo Vikings 2、Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 和 ZOOM-BE 3。他们还有卡车游戏，例如： Truck Loader 2和卡车装载机5。

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