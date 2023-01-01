Moving Truck
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《移动卡车》是一款由 7Spot Games 制作的益智平台游戏。在这个游戏中，你的目标是用你的卡车运送包裹到达目标线。为了完成一个关卡，您需要正确驾驶卡车并避免损坏您的包裹，否则您将丢失金币。如果你开得足够快，你将能够清除每个级别的速度挑战！不要忘记与您的朋友分享移动卡车并比较您的高分！左/右移动 - A/D 或左右箭头键加速 - W 或向上箭头键移动卡车是由 7Spot Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3、Truck Loader、Truck Loader 4 和 Truck Loader 5
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