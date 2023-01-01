Truck Loader 2 是一款经典的益智游戏，您必须使用叉车将货物装载到卡车上。盒子分布在各个关卡中，你必须收集它们并将其装载到卡车上才能完成关卡。有些关卡很简单，你只需开车四处收集盒子，但随着游戏的进行，关卡变得更难，你需要执行特殊动作或遵循顺序才能完成关卡。您准备好迎接这个令人上瘾的益智系列中激动人心的第二部分了吗？向左/向右移动 - A/DJump - WP 拾取盒子 - 瞄准并点击/点击卡车装载机 2 由立陶宛视频游戏开发商和发行商 7Spot Games 开发。他们在 Poki 上还有其他令人上瘾的游戏：Duo Vikings 3、Duo Vikings 2、Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 和 ZOOM-BE 3。他们还有卡车游戏，例如： Truck Loader 4和卡车装载机5。

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