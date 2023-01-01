Truck Loader 是一款经典的益智游戏，您必须使用叉车将货物装载到卡车上。盒子分布在各个关卡中，你必须收集它们并将其装载到卡车上才能完成关卡。有些关卡很简单，你只需开车去收集盒子，但随着你在游戏中进行，关卡会变得更难。执行特殊动作或遵循序列来解决难题并完成关卡。现在，您可以在 Poki 上免费在桌面或移动设备上玩《卡车装载机》系列！向左/右移动 - A/DJump - WP 拾取框 - 用鼠标点击卡车装载机是由立陶宛视频游戏开发商 7Spot Games 创建的和出版商。他们在 Poki 上还有其他很棒的益智游戏和平台游戏：Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Survival 3、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、Truck Loader 2、Truck Loader 3、Truck Loader 4、Truck Loader 5、ZOOM -BE、ZOOM-BE 2 和 ZOOM-BE 3

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