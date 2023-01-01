Duo Vikings 3 是 7Spot Games 推出的一款 2 人合作益智平台游戏。在双人维京人系列的第三部分中，我们的两个维京伙伴继续他们的旅程，探索更多充满障碍的城堡和精心设计的关卡。踩动扳机，打开门，启动电梯，并粉碎易碎物体。解决你的问题，穿过这些令人惊叹的大厅，并在瓦尔哈拉赢得一席之地。与朋友一起玩，最大限度地享受乐趣！移动 - A/D 或左/右箭头键跳跃 - W 或向上箭头键点击/使用 - S 或向下箭头键 Duo Vikings 3 由立陶宛视频游戏开发商和发行商 7Spot Games 创建。他们在 Poki 上还有其他合作游戏：Duo Vikings 2、Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 和 ZOOM-BE 3。他们还有卡车游戏，例如：Truck Loader 4 和 Truck Loader 5 。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Duo Vikings 3 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。