ZOOM-BE 3 是合作之旅的最新续作，您将带领两个僵尸好友穿过充满障碍的关卡，并解决他们在途中遇到的问题。拾起所有星星，避免被守卫抓住，出色地完成 ZOOM-BE 3。确保穿戴所有皮肤和配饰组合以增强乐趣！有些友谊会持续一生，但有些会持续更长时间。 移动 - A/D 或左/右箭头键 跳跃 - W 或向上箭头键 踢 - S 或向下箭头键 ZOOM-BE 3 由立陶宛视频游戏开发商 7Spot Games 创建和出版商。在 Poki 上免费玩他们的其他娱乐游戏：Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 和 Truck Loader 5

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 ZOOM-BE 3 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。