Duo Survival 3 是 7Spot Games 出品的一款 2 人合作益智游戏，您可以在其中帮助两名末日幸存者通过充满障碍的关卡逃离僵尸。发挥每个角色的优势，解决精彩的谜题，爬过隐藏的房间，激活令人兴奋的装置等等！我们最喜欢的僵尸末日幸存者对再次回归，开始更多冒险。你能帮助两位英雄找到解药并拯救世界吗？尝试与您的朋友一起玩，以最大程度地享受乐趣。 移动 - AD 或左/右箭头键 跳跃 - W 或向上箭头键 踢/扔瓶子 - S 或向下箭头键 Duo Survival 3 由立陶宛视频游戏开发商 7Spot Games 开发，出版商。在 Poki 上免费玩其他娱乐游戏：Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3 和 Truck Loader 5

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