Duo Vikings 是 7Spot Games 推出的一款 2 人合作游戏，您可以帮助两个维京人通过充满障碍的关卡袭击城堡。加入这对勇敢的战士，进入一座充满财富和宝藏的华丽城堡，一切都等着你来拿走。和你的朋友一起玩，一起解决所有令人兴奋的谜题。踩动扳机，打开门，启动电梯，并粉碎易碎物体。穿过这些令人惊叹的大厅，在瓦尔哈拉赢得一席之地。 移动 - A/D 或左/右箭头键跳跃 - W 或向上箭头键点击/使用 - S 或向下箭头键 Duo Vikings 由立陶宛视频游戏 7Spot Games 创建开发商和发行商。他们在 Poki 上还有其他合作游戏：Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 和 ZOOM-BE 3。他们还有卡车游戏，例如：Truck Loader 4 和 Truck Loader 5。

网站： poki.com

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