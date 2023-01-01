BoxRob 是一款由 7Spot Games 制作的益智平台游戏。在这个游戏中，您的目标是使用灵活的叉车将货物装载到卡车上。为了完成一个关卡，您需要收集所有盒子并将它们放入适当的插槽中。有些关卡很简单，你只需开车去收集盒子，但随着你在游戏中进行，关卡会变得更难。执行特殊动作或遵循序列来解决难题并完成关卡。不要忘记与您的朋友分享 BoxRob 并比较您的高分！向左/向右移动 - A/DJump - WP 拾取盒子 - 点击或鼠标左键单击BoxRob 由 7Spot Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3、Truck Loader、Truck Loader 4 和 Truck Loader 5

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