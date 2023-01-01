Truck Loader 5 是一款经典的益智游戏，您必须使用叉车将货物装载到卡车上。盒子分布在各个关卡中，你必须收集它们并将其装载到卡车上才能完成关卡。有些关卡很简单，你只需开车四处收集盒子，但随着你在游戏中进行，关卡会变得更难，你需要执行特殊动作或遵循顺序来完成关卡。 向左/向右移动 - A/D 跳跃- W 拾取盒 - 用鼠标点击。卡车装载机 5 由立陶宛视频游戏开发商和发行商 7Spot Games 创建。尝试在 Poki 上完成卡车装载机 4。

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