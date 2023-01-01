Moving Truck: Bounty 是一款益智平台游戏，您可以在不损坏货物的情况下将货物运送到目的地。从 A 点开车到 B 点，同时注意崎岖不平的道路、落石、坑洼和大型装置等环境危害，它们可能会提高您的速度，也可能导致您的货物溢出。确保将错误保持在最低限度，这样就不会减少您的收入。如果你有勇气，你甚至可以表演特技。您还可以用赚到的钱购买许多很棒的物品，比如新的油漆工作、汽车皮肤、标签、新车轮，凡是您能想到的！不要忘记使用 Nitro 来最大化您的分数！左/右移动 - A/D 或左右箭头键加速 - W 或向上箭头Nitro - 空格键移动卡车：赏金是由 7Spot Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏： Moving Truck: Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3、Truck Loader 、卡车装载机 4 和卡车装载机 5 您可以在 Poki 上免费玩移动卡车：赏金。移动卡车：赏金可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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