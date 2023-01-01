Ninja Mouse 是一款益智平台游戏，您在其中扮演一只可爱的老鼠，寻找食物。潜入房屋并通过柜子、抽屉、壁橱、沙发、保险箱以及几乎任何你可以互动的东西来找到奶酪！这里有跳跃的谜题、障碍物、陷阱，最重要的是，聪明的猫正等着当场抓住你。避开他们的目光，好好把握时机并计划好你的行动，趁没人注意的时候发起攻击。如果你无法偷偷溜过一只猫，就跳起来并踩在它的头上以解除它的武装。尝试收集尽可能多的星星，因为收集全部 150 颗星星将解锁特殊奖励级别，您会喜欢这个惊喜。不要忘记，如果遇到困难，您可以跳过一个级别。你有能力收集每一颗星星和一块奶酪吗？向左/向右移动 - A/D 或箭头键跳跃 - W 或向上箭头交互 - ENinja Mouse 由 7Spot Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Moving Truck: Bounty、Moving Truck: Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM- BE 3、卡车装载机、卡车装载机 4 和卡车装载机 5 您可以在 Poki 上免费玩 Ninja Mouse。Ninja Mouse 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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