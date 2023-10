Lands of Blight 是一款动作冒险游戏,你控制的角色每隔几秒就会自动攻击,你需要在连续不断的怪物浪潮中生存下来。只需在该区域中走动并攻击尽可能多的怪物,同时尝试逃脱它们的控制。与其他 Rogue-lite 和角色扮演游戏类似,当您消灭无数敌人时,您将获得经验并升级。每次升级时,您都会解锁一种随机能力,这将改变您玩游戏的方式。选择您将获得的能力提升,因为它会产生后果。制定你的英雄的发展策略,并确保你只选择最好的能力来帮助你度过夜晚。有治疗、增加攻击力、扩大攻击半径等力量,甚至还有火球术、雷击等令人兴奋的法术。确保击中宝箱来解锁惊喜奖励!你能在《枯萎之地》中生存到黎明吗?移动 - WASD 或箭头键 ESC - 暂停或取消暂停空格键 - 接受选择《枯萎之地》由 7Spot Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏:Ninja Mouse、Moving Truck:Bounty、Moving Truck:Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 、ZOOM-BE 3、卡车装载机、卡车装载机 4 和卡车装载机 5 您可以在 Poki 上免费玩《Lands of Blight》。您可以在计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩《Lands of Blight》。

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Lands of Blight 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。