Moving Truck: Construction 是一款解谜平台游戏，您可以在不损坏任何东西的情况下及时将客户的物品搬到他们的新房子。驾驶您的卡车沿着充满颠簸和障碍的危险路径行驶。您将面临一些困难，例如简单的坑洼，但也会遇到更高级的困难，例如您必须驶过的巨大逆时针车轮。避免损坏您的货物，否则您将损失收入。你可以用你赚到的钱购买许多很棒的物品，比如新的油漆工作、汽车皮肤、标签、新车轮，凡是你能想到的！不要忘记使用 Nitro 来最大化您的分数！向左/向右移动 - A/D 或左右箭头键加速 - W 或向上箭头键移动卡车：建筑由 7Spot Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3、Truck Loader、Truck Loader 4、和卡车装载机 5 您可以在 Poki 上免费玩移动卡车：建筑。移动卡车：建筑可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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