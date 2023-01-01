BoxRob 2
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BoxRob 2 是一款益智平台游戏，您可以使用比以往更加灵活和动态的叉车将货物装载到卡车上！为了完成一个关卡，您需要收集所有盒子并将它们放入适当的插槽中。有些关卡很简单，你只需开车去收集盒子，但随着你在游戏中进行，关卡会变得更难。执行特殊动作或遵循序列来解决难题并完成关卡。与您的朋友分享 BoxRob 2 并比较您的高分。不要忘记玩该系列中的第一个游戏，BoxRob！向左/向右移动 - A/DJump - WP 拾取盒子 - 点击或鼠标左键单击BoxRob 2 由 7Spot Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：BoxRob、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3、Truck Loader、Truck Loader 4 和Truck Loader 5BoxRob 2 可在 Poki 上免费玩。BoxRob 2 可在 Poki 上免费在桌面和手机上玩。
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