ZOOM-BE 2 是原版 ZOOM-BE 合作游戏的后续作品。这次，ZOOM 和 BE 踏上了复仇之路。自己玩或与朋友一起玩。有很多新的关卡、新的敌人和谜题等待你去解决。有些友谊会持续一生，但有些会持续更长时间。移动 - AD 或左/右箭头键跳跃 - W 或向上箭头键踢 - S 或向下箭头键ZOOM-BE 2 由立陶宛视频游戏开发商和发行商 7Spot Games 创建。在 Poki 上免费玩他们的其他娱乐游戏：Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 3 和 Truck Loader 5

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