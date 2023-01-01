《Duo Survival》是 7Spot Games 推出的一款 2 人合作游戏，您可以帮助两名末日幸存者通过充满障碍的关卡逃离僵尸。加入这对勇敢的冒险家二人组，进入充满饥饿僵尸的后世界末日世界。与朋友一起玩，解决令人兴奋的谜题，按下按钮，打开门，启动电梯......并引导角色找到病毒的治疗方法。这是你最后的机会：在双人生存中决定人类的命运！移动 - AD 或左/右箭头键跳跃 - W 或向上箭头键踢/扔瓶子 - S 或向下箭头键双人生存是由立陶宛视频游戏 7Spot Games 创建的开发商和发行商。在 Poki 上免费玩他们的其他娱乐游戏：Duo Vikings、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3 和 Truck Loader 5

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