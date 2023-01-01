ZOOM-BE 是一款合作游戏，您可以帮助两个僵尸朋友通过充满障碍的关卡逃离邪恶设施。使用你的大脑和逻辑来解决所有谜题，避免被抓住，最重要的是，永远不要丢下你的朋友。有些友谊会持续一生，但有些会持续更长时间。移动 - AD 或左/右箭头键跳跃 - W 或向上箭头键踢 - S 或向下箭头键ZOOM-BE 由立陶宛视频游戏开发商和发行商 7Spot Games 创建。在 Poki 上免费玩其他娱乐游戏：Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Survival 3、Truck Loader、Truck Loader 2、Truck Loader 3、Truck Loader 4、Truck Loader 5 、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3 和 BoxRob

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