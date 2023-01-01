Rabbit Samurai

《兔子武士》是Mini Duck Games制作的一款技巧游戏。摇摆，收集胡萝卜并拯救你的朋友！你的目标是在绿地狼巢的捕鼠器中找到并营救小老鼠。踏上史诗般的冒险，您可以借助抓钩和敏捷的动作展示您的忍者技能。从火箭忍者大炮中发射自己，收集胡萝卜和水晶，避开危险的尖刺并拯救所有的老鼠朋友！使用抓钩 - 点击或按住鼠标左键兔子武士是由 Mini Duck Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Doctor Teeth 和 Street Ball Jam

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