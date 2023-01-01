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Noob Hook

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Noob Hook 是一款基于物理、具有块状美学的技能游戏。你的目标是在不撞到障碍物或落入陷阱的情况下顺利到达终点线。拖动并释放光标或手指来射击抓钩并向前发射。从您悬挂的方块上挥杆，然后将钩子射向下一个方块。冲洗并重复，直到看到方格目的地。尝试收集尽可能多的硬币，这样你就可以为你的角色解锁新的、很酷的皮肤。不要忘记与您的朋友分享，这样您就可以找出谁能更快地完成游戏并成为冠军！拖动并释放光标或手指，让角色向前飞翔。不撞到障碍物到达终点线即可成功通过关卡。 Noob Hook 是由 Vanorium 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智平台游戏：Noob Archer 和 Noob Drive 您可以在 Poki 上免费玩 Noob Hook。Noob Hook 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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