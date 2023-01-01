Blast Red
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Blast Red 是一款技巧游戏，你必须射击红色方块并保持岛上的绿色球。如果绿球消失，则说明您未通过该关卡。策略性地考虑先射击哪个方块来控制绿球的下落。你能完成每个级别吗？控制：射击 - 鼠标左键单击旋转水平 - 按住并拖动鼠标关于创建者：Blast Red 由 Iriysoft 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Biker Street、Cursed Treasure、Cursed Treasure 2 和 Zuma Boom！
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