Cave Blast
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Cave Blast 是一款快节奏的射击游戏，有许多可玩的角色。射击蝙蝠和其他怪物！这款动作游戏挑战你同时飞行和发射武器。你可以扮演有才华的猪、狗、吸血鬼或精灵。从企鹅或蜜蜂伙伴开始，或者选择特殊的力量！准备好整天霸占电脑玩这个游戏吧！将你的霸占卡移向你想要互动的卡。移动 - 箭头键、WASD 或点击所需的卡槽Cave Blast 是由 Snoutup Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他猪游戏：Card Hog、Iron Snout、Bacon May Die、Cave Blast、Hop Chop、Bunny Goes Boom 和 Ninja Shurican
网站：poki.com
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