Dodge Blast是BUN GUN开发的一款街机游戏。在这款游戏中，你可以选择你最喜欢的宇宙飞船，在奇怪的外星生物群中杀出一条血路，收集武器升级，并面对星际首领。 《Dodge Blast》与《Space Invaders》等经典游戏一脉相承，但它更进一步，让你通过连击、连环攻击和特殊能力来获得高分！你准备好迎接这场激动人心的无尽银河冒险了吗？移动 - A/D 或左/右箭头键射击 - 空格键特殊攻击 - (按住) 空格键Dodge Blast 是由 BUN GUN 创建的。在 Poki 上玩他们的另一款休闲街机游戏：Hoppenhelm

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