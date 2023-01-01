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你是下一个修里肯忍者吗？杀出一条血路，穿过障碍等，从一个关卡、一个又一个挑战中前进，或者通过无尽模式。通过这款类似《Flappy Bird》的游戏引导你的忍者到达安全地带，赚取积分，兑换更好的服装和武器。小心火热的边缘；它们与您将面临的障碍一样危险！ 控制： 鼠标/键盘点击-跳跃 关于创作者： Ninja Shurican 由立陶宛的 SnoutUp Games 创建。您可能通过功夫格斗《Iron Snout》、以猪为主题的射击游戏 Cave Blast、清版格斗游戏《Bacon May Die》（同样以猪为主题）和剑斗猪战者猪肉斩杀游戏了解 SnoutUp Games。

网站：poki.com

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