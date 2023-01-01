Ninja Shurican
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Ninja Shurican”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
你是下一个修里肯忍者吗？杀出一条血路，穿过障碍等，从一个关卡、一个又一个挑战中前进，或者通过无尽模式。通过这款类似《Flappy Bird》的游戏引导你的忍者到达安全地带，赚取积分，兑换更好的服装和武器。小心火热的边缘；它们与您将面临的障碍一样危险！ 控制： 鼠标/键盘点击-跳跃 关于创作者： Ninja Shurican 由立陶宛的 SnoutUp Games 创建。您可能通过功夫格斗《Iron Snout》、以猪为主题的射击游戏 Cave Blast、清版格斗游戏《Bacon May Die》（同样以猪为主题）和剑斗猪战者猪肉斩杀游戏了解 SnoutUp Games。
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Ninja Shurican”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。