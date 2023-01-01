Chicken Sword: Ninja Master
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Chicken Sword: Ninja Master 是一款冒险平台游戏，您可以在其中考验您的忍者技能。双跳穿过火环，面对你的敌人并完成所有挑战。准备好迎接您从未经历过的忍者冒险吧。 Bak bak bagak！发现并完成数十个秘密忍者大师挑战。移动 - WASD 或箭头键显示/隐藏控制 - H 跳跃 - 空格冲刺 - K 攻击 - J 这是 KellyRayJ 在 Poki 上的第一款游戏！
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