War Lands 是一款充满动作的角色扮演游戏，具有程序生成的地下城和敌人。你一开始是一名战士，可以专攻任何技能树，无论是剑与盾还是魔法能力。你将面对成群的骷髅、巫师、巨魔和更多会掉落新物品和武器的敌人。确保摧毁环境物体以找到有价值的战利品，因为它们将帮助您改进装备和法术。当您玩 War Lands 时，每个游戏玩法都会有所不同。做好准备，准备好迎接这个独特的奇幻冒险吧！移动 - WASD 或箭头键攻击 - 鼠标左键冲刺 - 空格字符菜单 - C 库存 - B 暂停 - PWar Lands 由 Titan Games Studio 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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