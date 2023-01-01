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Foggy Fox

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Foggy Fox 是一款 3D 动作角色扮演游戏，您可以控制一只狐狸进行冒险，收集战利品并与敌人战斗。在这个砍杀之旅中，你将探索一个魔法王国，那里的魔法卷轴和咒语是真实的，但危险的怪物也是如此。通过传送门探索不同的世界，但为此，您必须获得一把钥匙来解锁传送门的力量。因此，攻击你在游戏中看到的每一个敌人并掠夺他们。你会掉落魔法传送门钥匙、新武器、更好的盔甲、符文等等。一路上你还会遇到有趣的 NPC，他们可能会对你有帮助。你有在这片迷雾之地生存所需的狡猾吗？移动 - WASD 或箭头键攻击 - CTRL、X 或 L 交互 - E 或 BD 躲避 - 空格、C 或 K 暂停 - ESCFoggy Fox 是由 Dragosha 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Foggy Fox。Foggy Fox 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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