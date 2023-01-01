Senya and Oscar 2
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Senya and Oscar 2”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
《Senya & Oscar 2》是由 Dennatolich 制作的放置类冒险游戏。帮助勇敢的骑士和可爱的魔法猫消灭他们在充满危险和魔法生物的王国中遇到的所有怪物。保存战利品和宝藏，然后用它们来增强你的英雄。你可以解锁新的物品、技能，甚至新的军械库！来吧，向所有人展示你们是这个王国中最强大的二人组！ 使用技能 - 点击或单击屏幕上显示的技能图标 Senya 和 Oscar 2 由 Dennatolich 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Senya and Oscar 2”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。