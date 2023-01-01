Senya and Oscar 2

《Senya & Oscar 2》是由 Dennatolich 制作的放置类冒险游戏。帮助勇敢的骑士和可爱的魔法猫消灭他们在充满危险和魔法生物的王国中遇到的所有怪物。保存战利品和宝藏，然后用它们来增强你的英雄。你可以解锁新的物品、技能，甚至新的军械库！来吧，向所有人展示你们是这个王国中最强大的二人组！ 使用技能 - 点击或单击屏幕上显示的技能图标 Senya 和 Oscar 2 由 Dennatolich 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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