Puffy Cat 2 是 Indiesoft 制作的 2D 益智游戏的续作。你最喜欢的猫朋友回来了！这次是全新的埃及风格。通过移除平台来弹出关卡中的所有气球，但请确保时机正确。有一家很棒的新商店，您可以在其中为您的猫解锁定制选项。是的，你可以抚摸猫！找到幸运石棺或秘密坟墓以获得更多可解锁物品。你甚至还拥有强大的召唤能力。如果你遇到困难，就让瓢虫来完成这项工作。你能完成每个关卡吗？消除障碍 - 用手指点击或用鼠标左键单击 Puffy Cat 2 由位于白俄罗斯的游戏开发公司 Indiesoft 开发。这是继 Puffy Cat 和 Mahjong Cards 之后他们在 Poki 上的第三款游戏！

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