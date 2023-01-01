Puffy Cat 2
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Puffy Cat 2 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Puffy Cat 2 是 Indiesoft 制作的 2D 益智游戏的续作。你最喜欢的猫朋友回来了！这次是全新的埃及风格。通过移除平台来弹出关卡中的所有气球，但请确保时机正确。有一家很棒的新商店，您可以在其中为您的猫解锁定制选项。是的，你可以抚摸猫！找到幸运石棺或秘密坟墓以获得更多可解锁物品。你甚至还拥有强大的召唤能力。如果你遇到困难，就让瓢虫来完成这项工作。你能完成每个关卡吗？消除障碍 - 用手指点击或用鼠标左键单击 Puffy Cat 2 由位于白俄罗斯的游戏开发公司 Indiesoft 开发。这是继 Puffy Cat 和 Mahjong Cards 之后他们在 Poki 上的第三款游戏！
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Puffy Cat 2 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。