《猫爱蛋糕2》是一款由DoubleDutch Games 制作的技能/平台游戏。你扮演一只弹力猫角色，必须弹跳穿过关卡才能到达美味的蛋糕！小心路上的尖刺和陷阱！当你完成关卡时，解锁越来越多的可玩动物。如果你失败了几次，关卡会告诉你一条完美的路线。您能完成所有关卡并解锁所有可玩角色吗？游戏中会显示控件移动 - 左右箭头键游戏中有大量独特的 Cats Love Cake 2 角色可供解锁。它们都是按照动物设计的。《猫爱蛋糕2》是由DoubleDutch Games 制作的。 《猫爱蛋糕 2》是著名的《猫爱蛋糕》的续作！《猫爱蛋糕 2》可以在 Poki 上免费玩。《猫爱蛋糕 2》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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