Tail Swing 是一款很酷的游戏，你必须用你的尾巴来摆动通过关卡！有很多很棒的关卡，一路上有很多障碍。确保不要掉进尖刺或间隙中，也尽量不要撞到沿途遇到的众多障碍之一。在关卡中摇摆和弹跳，并确保沿途收集一些硬币。除了通过不同的关卡之外，还可以使用硬币来解锁一些独特的动物角色。你能闯过所有关卡并解锁每个角色吗？ Swing - 单击/空格键Tail Swing 是由 A Small Game 创建的。这是一家位于瑞典斯德哥尔摩的独立工作室。 A Small Game 是 Richard 和 Christian 于 2010 年开始合作的项目，他们一直在为多个不同平台制作游戏。他们以 Hanger & Hanger World 闻名，但他们还有很多其他很酷的游戏。

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