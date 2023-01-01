Let's Roll 是一款技巧游戏，您必须通过各个检查站。小心路上遇到的所有障碍。你需要熟练地躲避和跳跃通过关卡。该游戏还具有不同的模式，例如无限模式。并且有很多不同的球可以解锁！你能完成游戏吗？移动 - 箭头键 / WASDLet's Roll 由 Wix Games 创建。他们以《鸭子生活》系列、《蚂蚁艺术大亨》和《跳跃恐惧症》而闻名。

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