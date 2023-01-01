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《蚂蚁艺术大亨》是Wix Games出品的一款放置类游戏。你是一群艺术家蚂蚁的管理者，你的工作是决定每幅画应该卖多少钱。通过调整每件蚂蚁艺术作品的价格标签来赚钱，最大限度地提高从潜在买家那里获得的收入。确保不要给作品定价过高，否则人们不会购买它们！但也不要低价出售它们，因为你需要钱。你可以用你赚到的钱购买更好的蚂蚁、更多的颜色、更大的画布、速度奖励和更多惊喜。准备好成为镇上最富有的画廊老板！购买 - 鼠标左键（或用手指点击）Ant Art Tycoon 由 Wix Games 创建。他们也是 Duck Life 系列的创作者，其中包括 Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life: Battle、Duck Life Adventure（演示）、ducklife-space、Jellymoji、Jumphobia 和 Let's Roll。

网站： poki.com

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