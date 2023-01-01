Duck Life 是一款在线冒险游戏，您可以训练一只鸭子参加三个项目的比赛：跑步、飞行和游泳。你可以单独练习每个学科来提升你的鸭子的水平。目标是赚取足够的奖金来重建被龙卷风卷走的农场。通过训练或竞赛其他鸭子来赚取金币。从商店购买种子并喂它，以确保您的鸭子有精力参加比赛。奖金还可以用来购买鸭子的精美帽子或新颜色。Duck Life 最初是用 Flash 构建的，后来转换为 Unity WebGL，因此该游戏仍然可以在桌面网络上使用。Duck Life 由总部位于英国的 Wix Games 创建。他们也是《Duck Life 2》、《Duck Life 3》、《Duck Life 4》和《Duck Life: Battle》的创作者。

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