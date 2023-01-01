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Ducklings 是一款可爱的 IO 游戏，您是一只有爱心的鸭子，从池塘里捡起丢失的小鸭子。你要四处游动，尽可能多地收集丢失的小鸭子，并将它们安全地带回你的巢穴。然而，有一个问题，因为你并不是池塘里唯一有爱心的鸭子父母。其他鸭子会试图从你身边偷走你的小鸭子，这样它们就会获得荣誉并升级到你的巢来拯救它们。 每救下一只小鸭，你就会进入一个新的关卡。 400级后你就完成了游戏！一定要避开这些其他鸭子，并尽可能保护你的小鸭子……哦，要小心池塘里的摩托艇，因为它们会把你碾死。

网站：ducklings.io

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