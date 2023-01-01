Duck Life 2 是一款冒险游戏，您可以训练您的鸭子参加跑步、飞行、游泳和攀爬等各种比赛，成为世界上最好的鸭子冒险家。通过训练或竞赛鸭子来赚取金币。比赛有五个地点：苏格兰、英格兰、埃及、夏威夷和日本。只需通过给鸭子喂种子来确保它在下一场比赛之前有一定的耐力即可。别忘了把你辛苦赚来的钱花在炫酷的配件上！ 奔跑 - 使用向上箭头键跳跃。飞行 - 使用左右箭头引导鸭子。游泳 - 使用向上箭头跳跃，向下箭头潜水，左右箭头移动。攀爬 - 使用左右箭头键在峡谷壁之间跳跃。Duck Life 2 由英国 Wix Games 开发。他们也是《Duck Life》、《Duck Life Adventure》（演示版）、《Duck Life 3》、《Duck Life 4》和《Duck Life: Battle》的创作者。在 Poki 上免费玩它们！

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