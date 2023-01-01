Eggys Big Adventure
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现在是我们的朋友 Eggy 的冒险时间，他会跳跃、奔跑，穿越各个世界来收集尽可能多的鸡蛋！巧妙地穿过大大小小的障碍物，到达隔壁。如果您在世界上收集了足够的鸡蛋，您就可以进入下一个！ 控制： 左/右箭头 - 左/右移动 向上箭头 - 跳跃 E - 进入门 关于创作者： Eggy Games 也是《Eggbot vs Zombies》的创作者。
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