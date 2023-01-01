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Super Planet Fun Time

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Super Planet Fun Time 是一款你必须绕不同行星运行并收集宝石的游戏。一旦你收集了足够的宝石，一个巨大的蓝色球体就会出现在星球上。如果你击中大球，你就会飞到另一个星球。完成 3 个行星即可进入下一关。游戏中有许多精心设计的行星供您探索。除此之外，该游戏还具有出色的图形和美妙的配乐。您可以使用在行星上收集的橙色宝石来购买新飞船！收集所有宝石，绕所有行星运行并探索整个银河系的超级星球欢乐时光！向左移动 - A 或向左箭头 向右移动 - D 或向右箭头暂停 - 空格键 Super Planet Fun Time 由 Work Title Studios 创建。他们还创建了软盘塔！

网站： poki.com

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