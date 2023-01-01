Invaders.io 是一款游戏，您是外星人，必须绑架尽可能多的人、牛，甚至建筑物才能成长。但要小心，因为其他外星人在地图上漫游。如果他们比你大，他们就能绑架你！完成比赛后收集积分。您可以在主菜单上使用这些积分来获得定制的UFO。你能绑架世界吗？怎么玩：将鼠标悬停在要绑架的物体上。确保你投射的灯光足够大，能够包围你想要绑架的东西！移动 - WASD 或箭头键关于创建者Invaders.io 由Working Title Studios 创建。他们以“Bumpy Flop”、“Floppy Tower”、“Hot Dog Zombies”和“Super Planet Fun Time”而闻名。所有游戏都可以在 Poki 上玩！

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