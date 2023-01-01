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Hot Dog Zombies

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《热狗僵尸》是一款技巧游戏，你必须向席卷海滩的僵尸投掷热狗。确保击中每个人足够多的次数才能杀死他们。每个级别后，您都可以赚钱来升级您的投掷技能和伤害。小心较大的僵尸，因为它们在倒下之前会受到更多的打击。检查他们的腹部，准确了解你需要击打他们多少次。你能打败所有僵尸吗？控件：单击并拖动 - 拍摄关于创作者：《Hot Dog Zombies》由 Work Title Studios 创建。他们因《Super Planet Fun Time》、《Floppy Tower》和《Bumpy Flop》而闻名，所有这些都可以在 Poki 上玩！

网站： poki.com

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