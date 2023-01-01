Dungeon Dash
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Dungeon Dash 是一款动作射击游戏，您可以在其中深入地牢；一个充满怪物和隐患的地方，但也充满宝藏！在这个游戏中你有两个超能力。第一个是减慢时间，这使得对付速度很快的敌人变得更容易。另一个超能力是快速冲刺。通过破折号，您可以从房间的一端射击到另一端！这不仅可以非常方便地躲避子弹，而且冲向敌人也会造成很大的伤害。这也使其成为一种非常好的武器。 凭借你的力量和你最喜欢的枪，你将不得不对抗一个又一个房间的敌人。你必须先击败他们所有人才能继续。不过，动作要快！如果你没有足够快地射击房间里的敌人，屋顶就会倒塌，游戏就结束了。你能打败 Dash Dungeon 的头目并找到宝藏吗？
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