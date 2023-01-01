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Super Fowlst

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Super Fowlst 是 Thomas K. Young 创作的一款动作游戏。世界已被恶魔占领，而你是唯一能阻止他们的小鸡……你问，怎么办？当然，是头朝下撞到他们身上。躲避子弹、压制怪物、抢夺战利品、冲洗并重复！有庞大的程序生成的关卡可供征服，巨大的头目可供击败，还有各种各样的小工具和小玩意可供互动。我们有没有提到 30 个可解锁角色？！别忘了用你的宝藏换取鸡蛋炸弹和火箭等酷炫力量，这样你就可以真正向那些恶魔展示谁才是老大！点击即可跳跃到半空中并攻击敌人。Super Fowlst 是由 Thomas K. Young 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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