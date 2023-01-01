WebCatalogWebCatalog
Dadish

Dadish

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Dadish 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

《Dadish》是一款平台游戏，您将扮演萝卜爸爸，负责寻找在菜地里失踪的孩子们。在这场充满挑战的平台冒险中，探索令人兴奋的世界，与快餐主题的敌人对峙，并让达迪什与他失踪的孩子们团聚。收集星星、解开秘密、享受有趣的配乐、认识令人难忘的角色、畅玩 50 多个令人兴奋的关卡等等！您准备好迎接人生的冒险了吗？移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键Dadish 由 Thomas K. Young 创建。在 Poki: Super Fowlst 上查看他们的其他游戏

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Dadish 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Dadish 2

Dadish 2

poki.com

Daily Dadish

Daily Dadish

poki.com

Dadish 3

Dadish 3

poki.com

Super Fowlst

Super Fowlst

poki.com

Super Fowlst 2

Super Fowlst 2

poki.com

Frostwing

Frostwing

poki.com

Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

Super Soccer Star 2

Super Soccer Star 2

poki.com

Chicken Sword: Ninja Master

Chicken Sword: Ninja Master

poki.com

Apple Knight: Mini Dungeons

Apple Knight: Mini Dungeons

poki.com

Apple Knight

Apple Knight

poki.com

Slay.one

Slay.one

slay.one

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策