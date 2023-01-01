Lumberjack Story

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《伐木工故事》是一款由 Paranoid Glitch Games 制作的冬季冒险游戏。跟随一位勇敢的伐木工人的故事，他正在努力拯救被冰雪覆盖的村庄。你需要击败各种敌人才能拯救你的城镇！你有能力解决伐木工人的故事并恢复村庄的和平与温暖吗？ 控制： WASD-步行 Shift - 运行 鼠标 - 环顾四周并单击以击中 Tab - 锁定目标 空间 - 跳跃 E——捡起东西 关于创作者： 伐木工人的故事是由 Paranoid Glitch Games 创建的。

网站： poki.com

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