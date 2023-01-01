Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

谁是？ 2 Brain Puzzle & Chats 是一款益智游戏，您需要通过与各种角色的对话来寻找线索。作为趣味谜语游戏《谁是谁？》的续集。 ，这次是谁？ 2 提供了一百多个具有挑战性的场景。为了成功，您必须提出正确的问题，收集有用的信息，并制定巧妙的答案！找到线索还不够！您还需要跳出框框思考来解决所有问题。你擅长与人交谈以寻找线索并破解谜题吗？这是你的游戏！

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