Puzzle Path
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Puzzle Path 是一款不错的益智游戏，你必须以正确的方式切割地形才能继续驾驶！拿起剪刀，剪出适合地面上的洞的切口。有些谜题需要多个谜题才能完成。驶过所有关卡，成为最好的 Puzzle Path 玩家！剪切 - 鼠标点击 Puzzle Path 由 KasSanity 创建。 KasSanity 的其他游戏有 Twirl、Color Crash 和 Spin Escape！
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