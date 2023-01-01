Color Car 是一款色彩缤纷的技能游戏，您需要在只触摸白色的情况下驾驶通过每个关卡！由 KasSanity 创建，在 Poki 上玩 Color Car，看看你能通过多少个关卡。触摸除白色以外的任何颜色，游戏就会结束。利用 TNT、传送门等道具来帮助您完成任务。你的彩色汽车能走多远？ 控制：左/右箭头键 - 向左/右转向空格键 - 重新启动 关于创建者：Color Car 由位于加拿大的 KasSanity 创建。他们也是 KnockOff、Dashy Square 等游戏的创造者！

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