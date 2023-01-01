《Freeway Fury 3》是一款由 Serius Games 制作的动作街机游戏。在令人兴奋的汽车跳跃经典游戏的第三部续集中，用你的方式在高速公路上造成严重破坏！快速驾驶，迷惑迎面驶来的车辆，撞到其他车辆，并在车辆之间跳跃以收集积分。执行特技和连锁特技以最大化您的分数。如果你过度损坏你所驾驶的汽车，你可能会失去生命并最终失去比赛。这就是为什么你需要经常换车并在这个混乱的混凝土丛林中小心。来吧，尝试一下这款爆炸性的汽车游戏，看看你能在《Freeway Fury 3》中走多远！转向 - A/D 或左/右箭头键硝基 - W 或向上箭头键上车顶 - S 或向下箭头键跳上另一个汽车 - A/D 或左/右箭头键（在车顶时）进入新车 - S 或向下箭头键（跳上另一辆车后） Freeway Fury 3 由 Serius Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Freeway Fury、Freeway Fury 2、G-Switch、G-Switch 2 和 G-Switch 3。

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